За Эрдогана проголосовало меньше половины турецких избирателей

Анкара. Турция. На президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Второй результат – у кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. За него проголосовало 44,99% избирателей. 5,23% голосов набрал Синан Оган, выдвигавшийся от Альянса «АТА». В ЦИК республики сообщили, что вскрыто было 99,86% урн.

Президентские выборы в Турции прошли 14 мая. Согласно законам страны, если один из кандидатов получает больше 50% голосов, он побеждает. В противном случае предстоит второй тур.