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За Эрдогана проголосовало меньше половины турецких избирателей

09:46, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
За Эрдогана проголосовало меньше половины турецких избирателей
09:46, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
178
0
#Турция\n#власть\n#политика\n#президент\n#Эрдоган\n#голосование\n#выборы
Фото: kremlin.ru
178
0

Для победы в первом туре кандидат должен набрать больше 50%.

Анкара. Турция. На президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Второй результат – у кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. За него проголосовало 44,99% избирателей. 5,23% голосов набрал Синан Оган, выдвигавшийся от Альянса «АТА». В ЦИК республики сообщили, что вскрыто было 99,86% урн. 

Президентские выборы в Турции прошли 14 мая. Согласно законам страны, если один из кандидатов получает больше 50% голосов, он побеждает. В противном случае предстоит второй тур.

09:46, 15 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
178
0
#Турция\n#власть\n#политика\n#президент\n#Эрдоган\n#голосование\n#выборы