Южноафриканская оперная звезда выступит на коронации короля Карла III

Великобритания. 6 мая мир станет свидетелем коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В группу приглашенных, численностью 2000 человек, войдут члены королевской семьи и мировые лидеры.

Чтобы отметить это событие, было заказано 12 новых музыкальных произведений.

38-летняя Претти Йенде является первой африканкой, которую пригласили выступить соло на британской коронации. Так передают edition.cnn.com.

Карьера Претти Йенде на международном уровне началась в 2013 году, когда она дебютировала в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. С тех пор Йенде исполняла партии в операх «Богема» Пуччини, «Женитьба Фигаро» Моцарта и «Граф Ори» Россини, выступая в крупнейших оперных театрах Милана, Парижа и Лондона.

Коронация будет не первым случаем, когда король Чарльз наблюдает за выступлением Йенде. Он видел, как она пела на гала-концерте в честь 75-летия Королевского филармонического оркестра,

состоявшемся в Виндзорском замке в апреле 2022 года.

На церемонии она исполнит новую работу кинокомпозитора Сары Класс — «Священный огонь».

Подготовила Екатерина Ардашева в рамках межрегионального конкурса «Перевод в поле многоязычия» 2022-2023 гг.