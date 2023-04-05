Президента Литвы Науседу уличили в членстве в Компартии

Вильнюс. Литва. Президент Литвы Гитанас Науседа был членом Коммунистической партии. Подтверждающие это документы, в том числе учетную карточку политика, нашел в специальном архиве журналист Довидас Панцеровас, сообщает радио Sputnik.

По данным Панцероваса, партбилет будущий президент Литвы получил 27 июня 1988 года. Бумаги были на днях обнаружены сотрудниками архива во время проверки хранилища.

В анкете, поданной в избирательную комиссию во время выборов, Науседа скрыл свое членство в Коммунистической партии. Президентом Литвы он стал в июле 2019 года, набрав более 66% голосов избирателей.