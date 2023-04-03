На выборах президента Черногории победу одержал Яков Милатович

Подгорица. Черногория. Бывший министр экономического развития Черногории Яков Милатович лидирует на выборах президента страны. За него проголосовали около 60% граждан, пришедших на участки, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Другого претендента, Мило Джукановича, поддержали порядка 40% черногорцев. Он уже признал свое поражение и поздравил победителя. Мило Джуканович занимал высшие посты в государстве с 1991 году. 5 раз он был премьер-министром и дважды – президентом. Оппоненты Джукановича отпраздновали его поражение массовыми шествиями по всей стране. Однако списывать этого политика пока рано, заявляют эксперты. Не исключено, что он еще поборется за пост премьера.

Президент Черногории избирается на 5 лет и выполняет главным образом представительские функции. Однако лицо, занимающее эту должность, влияет на формирование правительства и выдвижение кандидатуры премьер-министра.