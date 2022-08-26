Папу римского Франциска уличили в поддержке России

Ватикан. Пророссийской посчитали позицию папы римского Франциска в обсуждении конфликта на Украине. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на статью для журнала Foreign Affairs советника экс-президента США Дональда Трампа по России Фионы Хилл и профессора Джорджтаунского университета Энджелы Стент.

По мнению экспертов, понтифик признал за НАТО ответственность в конфликте на Украине. Также он согласен с тем, что речь идет об опосредованном боестолкновении России с коллективным Западом.

В частности, в июне 2022 года Франциск заявил, что конфликт на Украине был, возможно, каким-то образом спровоцирован, напоминают авторы статьи. В связи с этим они отмечают, что версия Путина о причинах спецоперации завоевала в мире множество сторонников, от видных ученых до высшего иерарха Римско-католической церкви.

Кроме того, Фиона Хилл и Энджела Стент указывают на то, что Кремль поставил целью своей внешней политики воссоединение славянских народов России, Белоруссии, Украины и части Казахстана. На этом фоне попытки Киева вступить в Евросоюз или в военный союз с США воспринимаются Москвой как оскорбление общей с Украиной истории.

Добавим, 24 августа Франциск назвал убитую в Подмосковье журналистку Дарью Дугину одной из невинных жертв, погибших из-за войны, и выразил соболезнования по поводу ее смерти.

Итальянская пресса между тем пишет, что папа римский недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским из-за попыток его давления на Ватикан с целью добиться визита понтифика в Киев. Франциск намерен прежде побывать в Москве и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, о чем заявлял в июле. По мнению папы римского, это «будет способствовать делу мира».

В то же время Франциск пытается дистанцироваться от прямой поддержки России.

«Кто-то может мне сказать, что я выступаю за Путина. Это не так. Было бы упрощением и ошибочно утверждать такое», — заявил понтифик в июне.