Еврокомиссия подготовит юридическую базу для передачи Украине замороженных российских активов

Брюссель. Бельгия. Для того чтобы использовать замороженные на территории ЕС российские средства в интересах Украины, необходимо создать юридические основания. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, работа над этим уже ведется, сообщает радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», – приводит агентство слова политика.

Также фон дер Ляйен заявила, что деньги направят на восстановление Украины, не дожидаясь завершения боевых действий. Вопрос обсудят лидеры ЕС и G7 на совместной конференции, добавила глава ЕК.

Напомним, после начала спецоперации российских войск на Украине страны Запада заморозили российские активы на общую сумму порядка 300 млрд евро. Киев надеется получить эти средства «на восстановление экономики». В США подготовка закона, позволяющего использовать на эти цели арестованные российские деньги, началась еще весной.