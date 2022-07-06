Президент Шри-Ланки попросил у российского лидера топлива в кредит

Коломбо. Шри-Ланка. Между президентами Шри-Ланки и России состоялись переговоры. На них обсуждались вопросы поставок топлива и возобновления воздушного сообщения, пишет Лента.ру.

О «продуктивной беседе» с Владимиром Путиным ланкийский лидер Готабая Раджапакса написал на своей странице в соцсети. В частности, президент островного государства попросил о кредитной линии для импорта в страну топлива. Также речь шла о возможности вернуть авиаперелеты между странами.

«Мы единодушно согласились с тем, что укрепление двусторонних отношений в таких секторах, как туризм, торговля и культура, имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между нашими странами», — приводит сайт слова Раджапаксы.

Напомним, о планирующихся переговорах с Путиным президент Шри-Ланки сообщил в конце июня. Главной целью он назвал необходимость покупки нефти в кредит. Средств на ее оплату у государства сейчас нет. Из-за неудачных экспериментов с переходом на «зеленые технологии» в сельском хозяйстве и ущерба, который нанесла туристической отрасли пандемия коронавируса, «чайный остров» столкнулся с тяжелейшим финансовым кризисом. В апреле 2022 года власти объявили дефолт по долговым обязательствам.

Добавим, возобновившееся после снятия санитарных запретов авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой было вновь прервано в начале июня из-за попытки ареста в Коломбо самолета компании «Аэрофлот». Лайнер хотела вернуть ирландская компания, продавшая его в лизинг, в связи с введением Западом антироссийских санкций.

UPDATE: позднее информацию о телефонных переговорах президентов России и Шри-Ланки подтвердила пресс-служба Кремля.