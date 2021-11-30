Барбадос отказался подчиняться Елизавете II и выбрал президента

Ранее королева Великобритании считалась главой островного государства.



Бриджтаун. Барбадос. Островное государство Барбадос в Карибском море официально стало республикой. Избранный президент страны Сандра Мейсон принесла присягу, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на France 24.

Ранее верховная власть над островом принадлежала королеве Великобритании Елизавете II, хотя формально Барбадос стал независимым 55 лет назад. Однако лишь в сентябре 2021 года парламент страны провозгласил республику. Президентом депутаты избрали бывшего генерал-губернатора Сандру Мейсон, а церемонию инаугурации назначили на день независимости Барбадоса.

Добавим, в Лондоне на изменение статуса бывшей колонии отреагировали положительно. В церемонии принесения Сандрой Мейсон присяги даже принял участие принц Уэльский Чарльз.