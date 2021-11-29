Эрдоган заявил о планах стать посредником на переговорах между Россией и Украиной

Инициативу турецкий лидер объяснил заботой о крымских татарах.



Анкара. Турция. Свои услуги в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на NTV.

Свою инициативу турецкий лидер объяснил беспокойством за судьбу крымских татар как родственного народа. Также Эрдоган подчеркнул, что его страна выступает за установление мира в регионе.

Отмечается, что президент Турции выдвинул свое предложение на фоне обвинений со стороны стран НАТО в якобы готовящемся «вторжении» российских войск на Украину. Статьи об этом активно публикуются в американской прессе с конца октября, а заявления о «стягивании сил для агрессии против Киева» звучат в Пентагоне. Москва эти обвинения отрицает.