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В Киргизии заявили о пресечении попытки захвата власти

14:06, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
В Киргизии заявили о пресечении попытки захвата власти
14:06, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
186
0
#Киргизия\n#спецслужбы\n#обыски\n#задержание\n#выборы\n#беспорядки\n#акции протеста\n#путч\n#переворот
Фото: vk.com/rt_russian
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По данным спецслужб страны, переворот мог произойти после парламентских выборов.

Бишкек. Киргизия. Попытку государственного переворота предотвратили спецслужбы Киргизии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на АКИpress.

Как сообщает издание, выступление было запланировано на период после выборов в парламент. В правоохранительных органах уточнили, что организаторы рассчитывали организовать массовые протесты, на фоне которых предполагалось захватить власть. Для реализации плана было подготовлено порядка 1 тыс. молодых людей.

26 ноября в домах и офисах предполагаемых организаторов переворота прошли обыски. Были изъяты документы, подтверждающие подготовку мятежа, оружие, боеприпасы и наркотики. Возбуждено уголовное дело, по нему задержали более 15 человек.

Выборы депутатов парламента республики пройдут 28 ноября, указ об этом подписал президент Киргизии Садыр Жапаров.

14:06, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
186
0
#Киргизия\n#спецслужбы\n#обыски\n#задержание\n#выборы\n#беспорядки\n#акции протеста\n#путч\n#переворот
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