Зеленский зазвал украинцев на отдых в зараженную коронавирусом Турцию

Президент надеется, что они возместят туротрасли страны убытки от запрета рейсов из России.



Киев. Украина. Украинские туристы должны занять место россиян, которым по причине вспышки коронавируса запретили отдыхать в Турции. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, пишет «Российская газета».

Украинский лидер пояснил, что обсуждал вопрос во время встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его мнению, украинцам следует помочь турецкому бизнесу пережить введение Москвой запрета на поездки в страну.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия ограничила посещение Турции своими гражданами в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в этой стране. При населении в 83,6 млн человек там сейчас выявляют больше 60 тыс. заболевших в сутки. Для сравнения, в России, где живет в полтора раза больше человек, чем в Турции, в сутки заражаются COVID-19 порядка 9 тыс. граждан. На Украине, население которой минимум вдвое уступает по численности турецкому, в день фиксируется по 17 тыс. новых пациентов с коронавирусом.

Предложение Зеленского паковать чемоданы пляжными принадлежностями выглядит странно еще и потому, что в Турции сейчас введены дополнительные ограничения, в том числе комендантский час. Кроме того, в стране циркулирует британский штамм коронавируса, который на 70% заразнее обычной разновидности ковида.