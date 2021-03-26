Байдена поймали на использовании «шпаргалок» во время пресс-конференции

На них были распечатаны фото журналистов, а также тезисы выступления и ключевая статистика.



Вашингтон. США. Джо Байден на своей первой пресс-конференции в должности президента заглядывал в «шпаргалки», чтобы не ошибиться. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Fox News.

Корреспондентам удалось сфотографировать некоторые из карточек, которыми пользовался 78-летний американский лидер. На одной из них были указаны тезисы для пресс-конференции и статистические данные. На другой были распечатаны фотографии журналистов, приглашенных на встречу. Отдельные снимки Байден или его помощники снабдили номерами.

Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена состоялась 25 марта, после двух с лишним месяцев работы на высшей должности. Во время нее американский лидер заявил, в частности, о своих планах избраться на второй срок в 2024 году. Также обсуждался ход вакцинации от коронавируса.