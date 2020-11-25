Азербайджанские военные заняли Кельбаджарский район Карабаха

Ранее по трехстороннему соглашению эту территорию покинули армянские вооруженные силы.



Баку. Азербайджан. Воинские части Азербайджана вошли на территорию Кельбаджарского района, контролировавшегося ранее непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что войска введены в соответствии с трехсторонним соглашением между Азербайджаном, Арменией и Россией. Ввод вооруженных сил состоялся в ночь на 25 ноября. Чтобы войска не понесли потерь, были проведены инженерные работы, подготовка труднопроходимых горных дорог и разминирование ряда участков.

Напомним, согласно указанному соглашению лидеров трех стран, заключенному 10 ноября, Армения должна была до 15 ноября вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский, а до 1 декабря - Лачинский район. В связи с объективными трудностями, связанными с эвакуацией населения, передача Кельбаджарского района была отсрочена до 25 ноября.

Для контроля за прекращением огня и выполнением договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинского коридора введены российские миротворцы.