Президент Южной Осетии отправил в отставку правительство

В документе говорится об освобождении от должности Эрика Пухаева.

Цхинвал. Южная Осетия. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку правительство страны. Соответствующий указ с подписью главы государства опубликован на его сайте.

В документе говорится об освобождении от должности главы правительства республики Эрика Пухаева. Обязанности премьер-министра Бибилов возложил на вице-премьера Геннадия Бекоева.

Указ также гласит: «Поручить правительству республики Южная Осетия исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства».

Напомним, в пятницу в Цхвинале начались протесты жителей из-за сообщения о смерти мужчины, которого задержали из-за покушения на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Митингующие потребовали отставки правительства, после этого Эрик Пухаев заявил о своем намерении покинуть должность.

Президент страны в связи с произошедшим на время расследования отстранил от должности министра внутренних дел.