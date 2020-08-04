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Лукашенко заявил о смене братских отношений России с Белоруссией на партнерские

14:57, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
Лукашенко заявил о смене братских отношений России с Белоруссией на партнерские
14:57, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
147
0
#экономика\n#политика\n#кредиты\n#нефть\n#Белоруссия\n#Россия\n#Александр Лукашенко\n#братья\n#партнерство
Фото: wikipedia.org
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Об этом политик заявил в обращении к жителям своей страны.

Минск. Белоруссия. Россия поменяла братские отношения к Белоруссии на партнерские, заявил Александр Лукашенко в обращении к народу и Нацсобранию республики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В то же время президент Белоруссии считает, что Россия останется ближайшим союзником его страны, независимо от того, кто у власти в Москве или Минске.

«Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, - напрасно», - приводит издание слова президента Белоруссии.

Также Александр Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию, которая является близким союзником Москвы.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что от дорогих кредитов и «несправедливых цен на энергоресурсы» его страна потеряла за 5 лет 9,5 млрд долларов (почти 704 млрд российских рублей). А «нефтяные разборки» с Москвой привели к потере 1,5 млрд белорусских рублей (около 45,4 млрд в российской валюте), заявил Лукашенко.

14:57, 04 августа, 2020
Евгений Кандаков
147
0
#экономика\n#политика\n#кредиты\n#нефть\n#Белоруссия\n#Россия\n#Александр Лукашенко\n#братья\n#партнерство

 

 

 


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