Лукашенко заявил о смене братских отношений России с Белоруссией на партнерские

Об этом политик заявил в обращении к жителям своей страны.



Минск. Белоруссия. Россия поменяла братские отношения к Белоруссии на партнерские, заявил Александр Лукашенко в обращении к народу и Нацсобранию республики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В то же время президент Белоруссии считает, что Россия останется ближайшим союзником его страны, независимо от того, кто у власти в Москве или Минске.

«Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, - напрасно», - приводит издание слова президента Белоруссии.

Также Александр Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию, которая является близким союзником Москвы.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что от дорогих кредитов и «несправедливых цен на энергоресурсы» его страна потеряла за 5 лет 9,5 млрд долларов (почти 704 млрд российских рублей). А «нефтяные разборки» с Москвой привели к потере 1,5 млрд белорусских рублей (около 45,4 млрд в российской валюте), заявил Лукашенко.