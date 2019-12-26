  • $ 61.72 ↓
  • € 68.41 ↓

Зеленский запретил украинским компаниям покупать электроэнергию в России

16:08, 26 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Зеленский запретил украинским компаниям покупать электроэнергию в России
16:08, 26 декабря, 2019
Евгений Кандаков
156
0
#энергетика\n#Украина\n#Россия\n#электричество\n#импорт
Фото: pixabay.com
156
0

Однако в законе есть оговорка, позволяющая его обойти при угрозе возникновения ЧС.

Киев. Украина. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, не позволяющий энергетикам его страны приобретать российское электричество. Об этом сообщает RT.

«Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке)», - говорится в заявлении по этому поводу на официальном сайте президента Украины.

В то же время в законе имеется оговорка, позволяющая правительству временно отменять этот запрет при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны.

16:08, 26 декабря, 2019
Евгений Кандаков
156
0
#энергетика\n#Украина\n#Россия\n#электричество\n#импорт

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две женщины погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

10:15, 20 декабря, 2019
5225

Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

3718
10:30, 19 декабря, 2019

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева экстренно госпитализировали

3624
12:33, 19 декабря, 2019

Спасенный в Ижевске малыш встретит Новый год с родственниками

3249
08:30, 23 декабря, 2019

Хоккейный клуб «Ижсталь» откажется от сотрудничества с омским «Авангардом»

3240
11:35, 19 декабря, 2019

Голикова: единые оклады врачей введут в России в сентябре 2020 года

16:06, 20 декабря, 2019
2013

Пенсионный фонд России установил сроки выплаты январских пенсий

1472
10:35, 21 декабря, 2019

СМИ назвали имя злоумышленника, открывшего стрельбу на Лубянке

1404
10:01, 20 декабря, 2019

В Мурманской области подростки избили полицейских после дискотеки

1204
19:02, 21 декабря, 2019

Цены на водку и коньяк вырастут в России

1174
17:27, 21 декабря, 2019

Трамп потребовал от сенаторов немедленного начала своего импичмента

10:48, 20 декабря, 2019
1484

The Economist объявил Узбекистан страной года

1290
12:22, 19 декабря, 2019

Полвека спустя: в США нашли похищенного в 60-е годы ребенка

1216
16:42, 20 декабря, 2019

Гости сына бывшего президента Грузии изрезали его ножом из-за невкусного вина

1114
19:15, 22 декабря, 2019

Вступили в силу санкции США против «Северного потока – 2»

1051
10:40, 21 декабря, 2019

Лонгриды

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019