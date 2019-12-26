Зеленский запретил украинским компаниям покупать электроэнергию в России

Однако в законе есть оговорка, позволяющая его обойти при угрозе возникновения ЧС.

Киев. Украина. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, не позволяющий энергетикам его страны приобретать российское электричество. Об этом сообщает RT.

«Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке)», - говорится в заявлении по этому поводу на официальном сайте президента Украины.

В то же время в законе имеется оговорка, позволяющая правительству временно отменять этот запрет при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны.