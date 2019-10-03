В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили служить в армии

Они смогут претендовать и на высшие звания.





Саудовская Аравия. Власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам вступать в ряды вооруженных сил, а также претендовать на высшие звания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

По словам члена Консультативного совета Хали аль-Мании, несмотря на то что женщины в королевстве сталкиваются со многими трудностями, сейчас им открыт путь почти в любую сферу.

Также издание со ссылкой на РИА Новости уточняет, что решение о службе женщин в армии является частью плана наследного сына принца Муххамеда бен Сальмана «Видение 2030». Он предполагает отход страны от традиционной модели «экспортируем нефть и богатеем», и движение в сторону реформ.

Напомним, ранее стало известно, что делегация ФИФА проверит допуск женщин на стадионы в Иране в связи с чемпионатом мира по футболу в 2020 году.