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Греция обвинила Россию в «постоянном неуважении»

09:00, 19 июля, 2018
Анна Торхова
09:00, 19 июля, 2018
Анна Торхова
328
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#МИД\n#Россия\n#Греция\n#международные отношения\n#дипломат
Фото: pixabay.com
328
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Заявление стало реакцией на слова представителя МИД России Марии Захаровой.

Афины. Греция. Греция обвинила Министерство иностранных дел России в непонимании современного мира и потребовало прекратить «постоянное неуважение». Заявление стало реакцией на слова представителя МИД России Марии Захаровой о высылке двух российских дипломатов, пишут РИА «Новости».

Напомним, ранее Афины выслали официальных лиц, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны.

По словам Захаровой, греческий народ должен общаться с российским партнером и не страдать от провокаций, в которые были втянуты Афины. Также она отметила, что действия властей не останутся без ответа.

В свою очередь Греция заявляет, что Россия была в курсе ситуации. «Сами российские власти очень хорошо знают, что делают их люди»,- ответили в МИД. По их словам, Греция пыталась отделить действия дипломатов от российской внешней политики.  

Афины также заявили, что слова Захаровой свидетельствуют о том, что она хотела бы легализовать незаконные действия дипломатов.  

09:00, 19 июля, 2018
Анна Торхова
328
0
#МИД\n#Россия\n#Греция\n#международные отношения\n#дипломат

 

 

 


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