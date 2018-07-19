Греция обвинила Россию в «постоянном неуважении»

Заявление стало реакцией на слова представителя МИД России Марии Захаровой.

Афины. Греция. Греция обвинила Министерство иностранных дел России в непонимании современного мира и потребовало прекратить «постоянное неуважение». Заявление стало реакцией на слова представителя МИД России Марии Захаровой о высылке двух российских дипломатов, пишут РИА «Новости».

Напомним, ранее Афины выслали официальных лиц, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны.

По словам Захаровой, греческий народ должен общаться с российским партнером и не страдать от провокаций, в которые были втянуты Афины. Также она отметила, что действия властей не останутся без ответа.

В свою очередь Греция заявляет, что Россия была в курсе ситуации. «Сами российские власти очень хорошо знают, что делают их люди»,- ответили в МИД. По их словам, Греция пыталась отделить действия дипломатов от российской внешней политики.

Афины также заявили, что слова Захаровой свидетельствуют о том, что она хотела бы легализовать незаконные действия дипломатов.