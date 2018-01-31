Об этом американский лидер заявил во время ежегодной речи в конгрессе США.

Вашингтон. США. Действующий американский президент Дональд Трамп отменил постановление Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо. Как пишет РБК, президент США подписал приказ о продолжении работы учреждения.

По информации СМИ, такое заявление Трамп сделал во время выступления с ежегодной речью «О состоянии страны» в американском конгрессе. По словам главы государства, военная тюрьма на Кубе будет продолжать свою работу для обеспечения безопасности граждан Соединенных штатов.

Отмечается, что в ней по-прежнему под арестом будут находиться военные преступники. А министр обороны страны займется разработкой стратегии в плане работы с пленными террористами.

«Я только что подписал приказ, в котором распорядился, чтобы Джеймс Мэттис <…> пересмотрел нашу военную политику в области военных задержаний, и оставляющий открытой тюрьму на базе Гуантанамо» - цитирует издание слова Трампа.

Напомним, за сохранение тюрьмы на территории военно-морской базы в кубинском заливе Гуантанамо американский лидер выступал еще во время предвыборной гонки. Тогда Дональд Трамп настаивал на том, что нельзя закрывать учреждение, в котором находятся опасные преступники.

В свою очередь постановление о ее закрытии его предшественник Барак Обама подписал в 2009 году. Согласно документу, предполагалось, что заключенные будут переведены в другие тюрьмы или репатриированы.

Сама же тюрьма в Гуантанамо была открыта в 2003 году 43-м президентом США Джорджем Бушем. В тот период в ней содержались 680 преступников. Во время правления Обамы количество заключенных сократилось до 41.