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      Дональд Трамп отменил постановление Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

      13:24, 31 января, 2018
      Александра Бобрович
      13:24, 31 января, 2018
      Александра Бобрович
      134
      0
      #США\n#Барак Обама\n#тюрьмы\n#заключенные\n#Дональд Трамп
      Фото: vk.com
      134
      0

      Об этом американский лидер заявил во время ежегодной речи в конгрессе США.

      Вашингтон. США. Действующий американский президент Дональд Трамп отменил постановление Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо. Как пишет РБК, президент США подписал приказ о продолжении работы учреждения.  

      По информации СМИ, такое заявление Трамп сделал во время выступления с ежегодной речью «О состоянии страны» в американском конгрессе. По словам главы государства, военная тюрьма на Кубе будет продолжать свою работу для обеспечения безопасности граждан Соединенных штатов.  

      Отмечается, что в ней по-прежнему под арестом будут находиться военные преступники. А министр обороны страны займется разработкой стратегии в плане работы с пленными террористами.  

      «Я только что подписал приказ, в котором распорядился, чтобы Джеймс Мэттис <…> пересмотрел нашу военную политику в области военных задержаний, и оставляющий открытой тюрьму на базе Гуантанамо» - цитирует издание слова Трампа.  

      Напомним, за сохранение тюрьмы на территории военно-морской базы в кубинском заливе Гуантанамо американский лидер выступал еще во время предвыборной гонки. Тогда Дональд Трамп настаивал на том, что нельзя закрывать учреждение, в котором находятся опасные преступники.  

      В свою очередь постановление о ее закрытии его предшественник Барак Обама подписал в 2009 году. Согласно документу, предполагалось, что заключенные будут переведены в другие тюрьмы или репатриированы.  

      Сама же тюрьма в Гуантанамо была открыта в 2003 году  43-м президентом США Джорджем Бушем. В тот период в ней содержались 680 преступников. Во время правления Обамы количество заключенных сократилось до 41. 

      13:24, 31 января, 2018
      Александра Бобрович
      134
      0
      #США\n#Барак Обама\n#тюрьмы\n#заключенные\n#Дональд Трамп

       

       

       

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