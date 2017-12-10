  • $ 59.28 ↓
  • € 69.64 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Президент Чехии обвинил Евросоюз в трусости

      10:08, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      10:08, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      228
      0
      #Евросоюз\n#Чехия\n#обвинение\n#Палестина
      Фото: unian.info
      228
      0

      Также Милош Земан обвинил объединение в поддержке «пропалестинских террористов».

      Прага. Чехия. Президент Чехии Милош Земан обвинил Евросоюз в трусости и поддержке «пропалестинских террористов». Об этом сообщает RT со ссылкой на České noviny.

       «Трусливый Европейский союз делает всё возможное, чтобы пропалестинское террористическое движение взяло верх над произраильским движением, к которому я отношусь», — заявил чешский лидер.

      Как отмечает издание, Земан вынес такую оценку ЕС после недавнего выступления в Европарламенте Лейлы Халед из Народного фронта освобождения Палестины (организация признана террористической в ЕС). В частности, политик сравнила борьбу с Палестинской автономией с уничтожением евреев в Освенциме.

      10:08, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      228
      0
      #Евросоюз\n#Чехия\n#обвинение\n#Палестина

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      14404

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13199
      13:20, 07 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      5756
      14:36, 05 декабря, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      5138
      14:21, 03 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      4968
      08:55, 04 декабря, 2017

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      16:24, 04 декабря, 2017
      1340

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      1324
      18:54, 08 декабря, 2017

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      862
      10:58, 08 декабря, 2017

      Масляков останется «у руля» КВН

      824
      10:08, 03 декабря, 2017

      Путин объявил о своем участии в выборах Президента России

      795
      18:49, 06 декабря, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1318

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1085
      23:11, 05 декабря, 2017

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      730
      17:39, 04 декабря, 2017

      В Киеве арестовали Михаила Саакашвили

      696
      12:48, 05 декабря, 2017

      ВАДА признало подлинными данные Родченкова о системе допинга в российском спорте

      601
      12:00, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Кофемолка - выпуск 43: Екатерина Кабанова в гостях у Энвиля Касимова

      08 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      08 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017