Президент Чехии обвинил Евросоюз в трусости

Также Милош Земан обвинил объединение в поддержке «пропалестинских террористов».

Прага. Чехия. Президент Чехии Милош Земан обвинил Евросоюз в трусости и поддержке «пропалестинских террористов». Об этом сообщает RT со ссылкой на České noviny.

«Трусливый Европейский союз делает всё возможное, чтобы пропалестинское террористическое движение взяло верх над произраильским движением, к которому я отношусь», — заявил чешский лидер.

Как отмечает издание, Земан вынес такую оценку ЕС после недавнего выступления в Европарламенте Лейлы Халед из Народного фронта освобождения Палестины (организация признана террористической в ЕС). В частности, политик сравнила борьбу с Палестинской автономией с уничтожением евреев в Освенциме.