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      Грузия назвала визит главы МИД России в Абхазию «нарушением суверенитета»

      14:31, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:31, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      41
      0
      #Сергей Лавров\n#Грузия\n#Абхазия\n#суверенитет\n#визит
      Фото: kremlin.ru
      41
      0

      Сергей Лавров собирается посетить Сухум с рабочим визитом 18 и 19 апреля.

      Тбилиси. Грузия. Власти Грузии раскритиковали приезд главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию. Дипломат планирует совершить двухдневный рабочий визит 18 и 19 апреля, сообщает радио Sputnik.

      Приезд в Абхазию связан с церемонией открытия нового комплекса зданий российского посольства. 19 апреля Сергей Лавров проведет переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой МИД республики Дауром Кове.

      «Визит министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие там нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии», – заявило Министерство иностранных дел Грузии.

      Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал международное сообщество отреагировать на визит российского дипломата. Он также сообщил о готовности Тбилиси рассмотреть любые вопросы в дипломатическом ключе.

      «Так сложилось, что Грузия не признает независимость Абхазии, и любые действия со стороны стран, признающих Абхазию независимым государством, осуждает и подвергает обструкции», - говорит политолог и заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

      «В определенных кругах принято сейчас говорить о России как об «агрессоре», мне кажется, в данном случае грузинские первые лица включились в эту игру, чтобы и себя выставить в качестве страны, «обиженной Россией». В целом, я думаю, на отношениях с Грузией эта поездка никак не скажется, но вызовет ряд вот таких дипломатического рода провокаций», – добавил Шатров.

      Абхазия и Южная Осетия провозгласили себя независимыми государствами в августе 2008 года. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва признала суверенитет обеих республик.

      14:31, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      41
      0
      #Сергей Лавров\n#Грузия\n#Абхазия\n#суверенитет\n#визит
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