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      В США сенаторы предложили создать трибунал по Сирии

      12:20, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      12:20, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      135
      0
      #США\n#Сирия\n#закон\n#трибунал\n#законопроек
      Фото: pixabay.com
      135
      0

      По замыслу авторов законопроекта, его задачей станет судебное преследование подозреваемых в военных преступлениях

      США. Сенаторы в США предложили рассмотреть подготовленный ими законопроект, регламентирующий создание гибридного трибунала по расследованию «военных преступлений и преступлений против человечности» в Сирии. Об этом пишут «Известия».

      С законодательной инициативой выступили представители как Республиканской, так и Демократической партий, включая лидеров комитета сената по иностранным делам республиканца Боба Коркера, демократа Бена Кардина и бывшего кандидата в президенты США Марко Рубио.

      Авторы документа считают, что в состав трибунала нужно включить юристов мирового уровня — как западных, так и сирийских, а также судей и «других профессионалов».

      Американские СМИ отмечают, что причастность к этой инициативе Кардина и Коркера резко повышает шансы законопроекта на скорое рассмотрение сенатом США, однако впоследствии ему придется получить одобрение палаты представителей конгресса, после чего документ должен будет подписать президент.

      12:20, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      135
      0
      #США\n#Сирия\n#закон\n#трибунал\n#законопроек
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