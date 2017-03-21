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      Украинские военные отправятся на учения НАТО в Грузию

      16:07, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      16:07, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      83
      0
      #Украина\n#Грузия\n#военные учения
      Фото: pixabay.com
      83
      0

      В конце июля пройдут многонациональные военные учения «Достойный партнер — 2017».

      Киев. Украина. 11 стран членов и партнеров НАТО, включая Украину, примут участие в военных учениях «Достойный партнер — 2017», которые пройдут в Грузии. По данным «Лайф», мероприятие пройдет под девизом «Сила в партнерстве».

      По данным организаторов, цель учений заключается в укреплении обороноспособности Грузии и улучшения взаимодействия между членами и партнерами НАТО.

      На заключительной конференции по планированию учений, которая состоится в мае, обсудят детали мероприятия. Сами учения запланированы на конец июля 2017 года. 

      16:07, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      83
      0
      #Украина\n#Грузия\n#военные учения
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