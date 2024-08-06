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Через границу Украины в рефрижераторе пытались вывезти 16 уклонистов

17:12, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Через границу Украины в рефрижераторе пытались вывезти 16 уклонистов
17:12, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Украина\n#Молдавия\n#побег\n#граница\n#армия\n#призыв\n#мобилизация
Фото: pxhere.com
32
0

За перевозку с каждого взяли по 6-8 тыс. долларов США.

Одесса. Украина. Группу уклонистов из 16 человек обнаружили в рефрижераторе украинские пограничники. Беглецы надеялись попасть из Одессы в Молдавию и, таким образом, избежать мобилизации в ВСУ, пишет Газета.ру.

Под видом мяса крупного рогатого скота их пообещали вывезти двое 39-летних иностранцев, чье гражданство не уточняется.

За перевозку с каждого взяли по 6-8 тыс. долларов США. Еще по 2 тыс. евро «ухилянтам» пришлось бы выложить в Молдавии за легализацию с постановкой штампа о законном въезде.

17:12, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Украина\n#Молдавия\n#побег\n#граница\n#армия\n#призыв\n#мобилизация