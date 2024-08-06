Через границу Украины в рефрижераторе пытались вывезти 16 уклонистов

Одесса. Украина. Группу уклонистов из 16 человек обнаружили в рефрижераторе украинские пограничники. Беглецы надеялись попасть из Одессы в Молдавию и, таким образом, избежать мобилизации в ВСУ, пишет Газета.ру.

Под видом мяса крупного рогатого скота их пообещали вывезти двое 39-летних иностранцев, чье гражданство не уточняется.

За перевозку с каждого взяли по 6-8 тыс. долларов США. Еще по 2 тыс. евро «ухилянтам» пришлось бы выложить в Молдавии за легализацию с постановкой штампа о законном въезде.