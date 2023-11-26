Крупнейший в мире айсберг начал движение в Антарктиде

Антарктида. Айсберг под названием A23a откололся от большого ледника в Антарктиде с западной стороны, некоторое время плавал в море Уэдделла, после чего сел на мель в 1986 году. Площадь айсберга составляет почти 4 000 квадратных километра. Его вес почти триллион тонн и он примерно в три раза больше Нью-Йорка. Об этом пишет Российская газета со ссылкой на Fox News.

Скорость движения массивной ледяной глыбы составляет около 5 километров в сутки. Ученые отслеживают движение айсберга с помощью спутниковых снимков, что позволило им точно обозначить его траекторию. Океанские течения понесут, скорее всего, айсберг в восточном направлении, и он, вероятно, по пути потеряет большую часть своей массы при входе в более тёплые воды.