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Кот устроил потоп в здании мэрии в Нидерландах

12:05, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Кот устроил потоп в здании мэрии в Нидерландах
12:05, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Нидерланды\n#потоп\n#наводнение\n#ремонт\n#коты
Фото: pxhere.com
69
0

Незадолго до происшествия в помещениях сделали ремонт.

Доккюм. Нидерланды. Виновником наводнения в здании мэрии в Нидерландах оказался кот. Потоп случился в городе Доккюм на севере страны, передает «МИР 24».

Вода затопила помещения городской ратуши по щиколотку. Вскоре обнаружилась причина – незакрытый кем-то водопроводный кран. Однако люди оказались ни при чем: ночью, когда началось затопление, в здании никого не было. 

В процессе расследования на одном из стульев нашли кошачью шерсть. Оказалось, что ночью в помещении побывал местный кот по кличке Ларри, который проник туда через лаз. Питомец задел кран, пошла вода. Животному самому пришлось спасаться от потопа на стуле, где обнаружились следы кошачьего пребывания.

Незадолго до наводнения в помещениях сделали ремонт. Вода нанесла ущерб в пределах от 10 до 20 тыс. евро. Хвостатого проказника переселили в другое помещение.

12:05, 16 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Нидерланды\n#потоп\n#наводнение\n#ремонт\n#коты