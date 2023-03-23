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Украинский генерал анонсировал скорое наступление на Артёмовск

16:55, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Украинский генерал анонсировал скорое наступление на Артёмовск
16:55, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Украина\n#ВСУ\n#спецоперация
Фото: wikimedia.org (Национальная полиция Украины)
38
0

Об этом командующий Сухопутными войсками Александр Сырский написал в «Телеграме».

Киев. Украина. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский анонсировал скорое наступление на Артёмовск (укр. Бахмут). Об этом сообщают «Известия».

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в своё время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — написал Сырский в своём ТГ-канале.

Отметим, что накануне источник «Известий» сообщил, что российские силы контролируют уже более 70% города и пригорода Артёмовска.

16:55, 23 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Украина\n#ВСУ\n#спецоперация