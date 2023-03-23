Украинский генерал анонсировал скорое наступление на Артёмовск

Киев. Украина. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский анонсировал скорое наступление на Артёмовск (укр. Бахмут). Об этом сообщают «Известия».

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в своё время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — написал Сырский в своём ТГ-канале.

Отметим, что накануне источник «Известий» сообщил, что российские силы контролируют уже более 70% города и пригорода Артёмовска.