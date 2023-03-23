Украинский генерал анонсировал скорое наступление на Артёмовск

Об этом командующий Сухопутными войсками Александр Сырский написал в «Телеграме».
Киев. Украина. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский анонсировал скорое наступление на Артёмовск (укр. Бахмут). Об этом сообщают «Известия».
«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в своё время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», — написал Сырский в своём ТГ-канале.
Отметим, что накануне источник «Известий» сообщил, что российские силы контролируют уже более 70% города и пригорода Артёмовска.