Вооруженные силы Тайваня устроили масштабные военные учения

Тайбэй. Тайвань. Флот и авиацию Тайваня подняли на масштабные военные учения. Как сообщает «360», они начались утром 20 марта у берегов островного государства.

Маневры начали в 06:22 и завершат в 23:00. С разных баз в район потенциальных боевых действий отправили все типы самолётов, входящих в состав первого, второго, третьего, пятого и шестого подразделений ВВС, противолодочную и поисковую бригады ВМФ, истребители F-16V ВВС и Mirage 2000-5, сверхзвуковые истребители Jingguo IDF, противолодочные патрульные самолеты P-3°C и вертолёты S-70 ВМС, беспилотники и другие виды военной техники.

Учения устроили в ответ на провокации со стороны Китая, в том числе регулярно подлетавшие к идентификационной зоне ПВО самолёты и манёвры КНР после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Вооруженные силы Тайваня ранее уже провели слаживание на базе ВВС Хуалянь и запланировали еще одни боевые стрельбы в июле.