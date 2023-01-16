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30 лет скрывавшегося от полиции лидера «Коза ностры» поймали в Италии

14:58, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
30 лет скрывавшегося от полиции лидера «Коза ностры» поймали в Италии
14:58, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
289
0
#Италия\n#преступность\n#криминал\n#полиция\n#задержание\n#мафия
Фото: pxhere.com
289
0

Маттео Денаро обвиняется в убийстве двоих следователей и восьмерых полицейских.

Палермо. Италия. На итальянском острове Сицилия в руки полиции попал один из самых разыскиваемых преступников мира – предполагаемый глава мафиозного синдиката «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на издание ANSA.

Главаря сицилианских бандитов безуспешно пытались арестовать 30 лет, с 1993 года. В 2020 году Денаро заочно приговорили к пожизненному тюремному сроку. Его признали виновным по делу об убийстве следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также их охраны из восьми полицейских в 1992 году.

Сообщается, что мафиози был захвачен карабинерами в частной клинике, куда он пришел лечиться. 

14:58, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
289
0
#Италия\n#преступность\n#криминал\n#полиция\n#задержание\n#мафия