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На дне обмелевшего Дуная стали видны корабли времен Второй мировой войны

11:35, 21 августа, 2022
Екатерина Сентемова
На дне обмелевшего Дуная стали видны корабли времен Второй мировой войны
11:35, 21 августа, 2022
Екатерина Сентемова
26
0
#Сербия\n#Европа\n#река\n#корабли\n#взрывчатка
Фото: unsplash.com
26
0

В судах нашлись взрывоопасные боеприпасы.

Прахово. Сербия. На территории Сербии в реке Дунай стали видны остовы военных кораблей, затонувших в годы Второй мировой войны. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на агентство Reuters.

Из-за низкого уровня воды в районе села Прахово показались останки 20 кораблей. Суда затонули в 1944 году во время отступления войск нацистской Германии под натиском наступающей Красной армии.

Специалисты нашли на борту кораблей взрывоопасные боеприпасы, которые являются угрозой для судоходства на этом отрезке Дуная. 

Напомним, что из-за засухи в Европе на некоторых участках болгарского течения Дунай обмелел до минимальных показателей.

11:35, 21 августа, 2022
Екатерина Сентемова
26
0
#Сербия\n#Европа\n#река\n#корабли\n#взрывчатка