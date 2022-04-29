В Японии нашли пропавшее туристическое судно «KAZU I»

Япония. Судно, которое пропало 6 дней назад в Японии, нашли с помощью подводной камеры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японские СМИ.

Телеканал NHK рассказал, что утром 29 апреля подводная камера на судне морских сил самообороны зафиксировала объект, лежащий на дне у полуострова Сиретоко на Хоккайдо. Предмет, похожий на судно, находился на глубине около 100 м в водах возле водопада, и на нем виднелись буквы «Z», «U» и «I».

Газета Mainichi написала, что береговая охрана подтвердила, что найденный объект является судном «KAZU I», которое пропало у берегов Хоккайдо 23 апреля.

На борту корабля находилось 24 пассажира и 2 члена экипажа, пока найдены тела 14 человек.