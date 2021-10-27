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Пить так пить: ректор норвежского вуза подарил Сергею Лаврову вазу для виски

16:35, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
Пить так пить: ректор норвежского вуза подарил Сергею Лаврову вазу для виски
16:35, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#Норвегия\n#Россия\n#Сергей Лавров\n#МИД РФ\n#подарок\n#алкоголь\n#курьезы
Фото: facebook.com/MIDRussia
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Глава МИД России побывал на встрече Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Тромсе. Норвегия. Необычный презент получил министр иностранных дел России в норвежском Тромсе. Как пишет Коммерсантъ, Сергей Лавров побывал там на министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона.

В числе прочих мероприятий, состоялась встреча главы МИД России с ректором Арктического университета Норвегии Даг Руне Олсеном. Ученый подарил Сергею Лаврову книгу «Сближение России и Норвегии в 1814—1917 годах» и вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии. Держа в руках посуду, российский министр в шутку спросил: «Это для виски или для воды?» Ректор ответил, что никак не для воды, а именно для виски.

По данным некоторых СМИ, из крепкого алкоголя Сергей Лавров обычно употребляет традиционный шотландский напиток.

Комментируя выступление Олсена, дипломат отметил, что «это первая за последние 10 лет речь гражданина страны-члена НАТО, в которой не осуждалась Россия и не обвинялась в насаждении агрессии в отношении цивилизованного мира».

Сергей Лавров побывал в скандинавской стране с двухдневным визитом, во время которого встретился также с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и главой МИД Анникен Хюитфельдт.

16:35, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
123
0
#Норвегия\n#Россия\n#Сергей Лавров\n#МИД РФ\n#подарок\n#алкоголь\n#курьезы
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