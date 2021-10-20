Корабли-призраки: на базе Иводзима в Японии из-под воды поднялись остовы погибших судов

Причиной случившегося называют землетрясение.



Токио. Япония. Остовы 24 затопленных во время Второй Мировой войны японских судов поднялись на поверхность возле японского острова Иводзима. Всплытие кораблей-призраков ученые объяснили сейсмической активностью, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Кадры с места событий показала телесеть All Nippon News. На них видно, что останки транспортных судов императорского флота лежат на вулканическом пепле. Во время битвы за Иводзиму в 1945 году они были захвачены американскими войсками и позднее использовались в качестве волнорезов в западной части острова. Сейчас там находится база сил самообороны Японии, доступ гражданских лиц на ее территорию закрыт.

Битва за Иводзиму длилась примерно 2 месяца. Командование армии США планировало разместить там базу для воздушных атак на Японию. В ходе ожесточенных боев американцы добились своей цели, но потеряли убитыми и ранеными около 29 тыс. человек, японцы — порядка 21 тыс. При этом даже спустя 4 года после окончания войны в лесах острова замечали солдат императорской армии, не сложивших оружия после капитуляции своей страны.