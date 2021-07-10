УЕФА оштрафовал сборную Англии на Евро из-за поведения болельщиков

Во время гимна Дании с трибун раздавался свист.

Лондон. Великобритания. УЕФА оштрафовал сборную Англии по футболу после полуфинала Евро-2020. Об этом пишет Российская Газета

Футбольной ассоциации страны придется заплатить 30 тыс. евро за поведение болельщиков. Во время исполнения гимна Дании англичане свистели, после на игре пользовались пиротехникой, а когда настал момент пробивать пенальти, датскому вратарю Касперу Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой.

Напомним, матч за выход в финал проходил 7июля на стадионе "Уэмбли". В дополнительное время победу одержала Англия - 2:1. Победитель определится 11 июля. На поле встретятся Италия и Англия.