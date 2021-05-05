Конгресс США требует от военных предоставить отчеты об НЛО

Департамент обороны намерен составить каталог неопознанных летающих объектов.

Вашингтон. США. От Пентагона требуют отчета по сообщениям об НЛО. Как пишет “Газета.ru”, департамент обороны США изучит, каким образом военные обрабатывали информацию о неопознанных летающих объектах. Распоряжение размещено на сайте Пентагона.

Проверку проведут в мае-июне. Она вызвана требованием Конгресса к Национальной разведке США и другим военным структурам предоставить “несекретные” отчеты об НЛО.

Департамент обороны США в августе 2020 года объявил о формировании рабочей группы по исследованию НЛО. Группа займется обнаружением и анализом неопознанных летающих объектов, которые могли бы нести угрозу национальной безопасности США Также в ведомстве намерены вести каталог НЛО.