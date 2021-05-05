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Конгресс США требует от военных предоставить отчеты об НЛО

12:15, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
Конгресс США требует от военных предоставить отчеты об НЛО
12:15, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
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#США\n#Пентагон\n#Конгресс\n#НЛО\n#Минобороны\n#безопасность
Фото: pixabay.com
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Департамент обороны намерен составить каталог неопознанных летающих объектов.

Вашингтон. США. От Пентагона требуют отчета по сообщениям об НЛО. Как пишет “Газета.ru”, департамент обороны США изучит, каким образом военные обрабатывали информацию о неопознанных летающих объектах. Распоряжение размещено на сайте Пентагона.

Проверку проведут в мае-июне. Она вызвана требованием Конгресса к Национальной разведке США и другим военным структурам предоставить “несекретные” отчеты об НЛО.

Департамент обороны США в августе 2020 года объявил о формировании рабочей группы по исследованию НЛО. Группа займется обнаружением и анализом неопознанных летающих объектов, которые могли бы нести угрозу национальной безопасности США Также в ведомстве намерены вести каталог НЛО.

12:15, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
40
0
#США\n#Пентагон\n#Конгресс\n#НЛО\n#Минобороны\n#безопасность