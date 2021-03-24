Сезам, отворись: российские военные взорвали подземную крепость сирийских террористов

Сеть пещер использовалась как схрон, госпиталь и склад.



Идлиб. Сирия. Еще один объект инфраструктуры террористов ликвидировали российские саперы в Сирии. Как пишет «Российская газета», он находился на границе провинций Идлиб и Хама.

Целая сеть убежищ размещалась в пещерах, расположенных в ложбине между холмов. Входы были скрыты оливковыми рощами. До 2018 года там хранились запасы продовольствия и медикаментов, действовал тайный госпиталь для раненых. С приходом правительственных сил боевики покинули схроны.

Как рассказал начальник инженерных войск российской группировки войск в Сирии Роман Бессмертный, пещеры расширялись и углублялись. В одну из них мог бы войти целый грузовик. В другом гроте помимо продуктов и медикаментов можно было спрятать 20-30 человек. Террористы даже провели в пещеру электричество.

Зная о том, что боевики могли заминировать тропы, местные жители даже после ухода бандитов не решались приближаться к опасному району. Теперь они смогут пасти здесь скот и собирать маслины.