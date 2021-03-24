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Сезам, отворись: российские военные взорвали подземную крепость сирийских террористов

14:44, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
Сезам, отворись: российские военные взорвали подземную крепость сирийских террористов
14:44, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#террористы\n#боевики\n#конфликт\n#взрыв\n#военные\n#Россия\n#Сирия
Фото: vk.com/rt_russian
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Сеть пещер использовалась как схрон, госпиталь и склад.

Идлиб. Сирия. Еще один объект инфраструктуры террористов ликвидировали российские саперы в Сирии. Как пишет «Российская газета», он находился на границе провинций Идлиб и Хама.

Целая сеть убежищ размещалась в пещерах, расположенных в ложбине между холмов. Входы были скрыты оливковыми рощами. До 2018 года там хранились запасы продовольствия и медикаментов, действовал тайный госпиталь для раненых. С приходом правительственных сил боевики покинули схроны.

Как рассказал начальник инженерных войск российской группировки войск в Сирии Роман Бессмертный, пещеры расширялись и углублялись. В одну из них мог бы войти целый грузовик. В другом гроте помимо продуктов и медикаментов можно было спрятать 20-30 человек. Террористы даже провели в пещеру электричество.

Зная о том, что боевики могли заминировать тропы, местные жители даже после ухода бандитов не решались приближаться к опасному району. Теперь они смогут пасти здесь скот и собирать маслины.

14:44, 24 марта, 2021
Евгений Кандаков
171
0
#террористы\n#боевики\n#конфликт\n#взрыв\n#военные\n#Россия\n#Сирия