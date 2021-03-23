  • $ 74.61 ↑
  • € 88.66 ↑

ВКС России нанесли авиаудар по партии оружия для сирийских боевиков

12:02, 23 марта, 2021
Евгений Кандаков
ВКС России нанесли авиаудар по партии оружия для сирийских боевиков
12:02, 23 марта, 2021
Евгений Кандаков
129
0
#война\n#конфликт\n#авиация\n#Минобороны\n#боевики\n#террористы\n#оружие\n#контрабанда\n#гуманитарная помощь\n#Сирия
Фото: pixabay.com
129
0

Уничтожена контрабанда на сотни млн долларов, замаскированная под гумпомощь.

Идлиб. Сирия. Колонну фур с оружием и военной техникой для террористов уничтожили Воздушно-космические силы (ВКС) России в сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на близкое к Минобороны издание «Русская весна».

Сообщается, что грузовики с оружием и техникой на сотни млн долларов находились в районе пограничного перехода Баб эль-Хава и были замаскированы под машины гуманитарной помощи. По ним был нанесен авиаудар.

Кроме того, российские военные уничтожили с воздуха ряд объектов нефтяной инфраструктуры компании Watad Petroleum, созданной полевыми командирами одной из действующих в Сирии террористических организаций.

Отмечается, что компания занимается контрабандой незаконно добытой сирийской нефти в Турцию, а в дальнейшем на вырученные таким способом средства финансируется деятельность боевиков.

12:02, 23 марта, 2021
Евгений Кандаков
129
0
#война\n#конфликт\n#авиация\n#Минобороны\n#боевики\n#террористы\n#оружие\n#контрабанда\n#гуманитарная помощь\n#Сирия