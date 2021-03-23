ВКС России нанесли авиаудар по партии оружия для сирийских боевиков

Уничтожена контрабанда на сотни млн долларов, замаскированная под гумпомощь.



Идлиб. Сирия. Колонну фур с оружием и военной техникой для террористов уничтожили Воздушно-космические силы (ВКС) России в сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на близкое к Минобороны издание «Русская весна».

Сообщается, что грузовики с оружием и техникой на сотни млн долларов находились в районе пограничного перехода Баб эль-Хава и были замаскированы под машины гуманитарной помощи. По ним был нанесен авиаудар.

Кроме того, российские военные уничтожили с воздуха ряд объектов нефтяной инфраструктуры компании Watad Petroleum, созданной полевыми командирами одной из действующих в Сирии террористических организаций.

Отмечается, что компания занимается контрабандой незаконно добытой сирийской нефти в Турцию, а в дальнейшем на вырученные таким способом средства финансируется деятельность боевиков.