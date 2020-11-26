В Турции вынесли приговоры путчистам

Отдельным мятежникам дали по 79 пожизненных сроков заключения.



Анкара. Турция. Обвиняемых в попытке военного переворота в Турции в 2016 году осудили на десятки пожизненных сроков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Anadolu.

По данным турецкого агентства, всего по делу проходят 475 бывших военнослужащих. Большинство из них во время путча находились на приграничной авиабазе «Акынджи».

Суд приговорил многих из них сразу к нескольким пожизненным срокам заключения – до 79 отдельным лидерам, сообщает агентство.

Напомним, попытка госпереворота состоялась в Турции в июле 2016 года. Власти справились с ней благодаря информации, полученной своевременно от зарубежных спецслужб, в том числе российских.

После путча в стране были арестованы более 80 тыс. человек, уволены или отстранены от работы свыше 160 тыс. госслужащих. Режим чрезвычайного положения, введенный в связи с попыткой захвата власти военными, действовал до 2018 года.

Вдохновителем мятежа Анкара считает проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена. Он возглавляет движение FETO, которое в Турции объявили террористическим. Вашингтон отказался выдать Гюлена на родину.