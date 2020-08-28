Военные США заметили российскую подлодку у берегов Аляски и предложили помощь

По данным Тихоокеанского флота, в указанном районе проходили учения «Океанский щит-2020».



Колорадо-Спрингс. США. Неподалеку от Аляски американские военные засекли всплытие российской подводной лодки. Об этом пишет RT со ссылкой на Северное командование Вооруженных сил США.

На своей странице в Twitter командование сообщило, что внимательно следит за субмариной. Также отмечается, что всплытие произошло на значительном удалении от территориальных вод США. Кроме того, американские военные пообещали прийти на выручку российским подводникам, если произошедшее вызвано какими-либо проблемами на борту. В то же время запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе военно-морские силы США не получали, говорится в твите.

Между тем 27 августа в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в Беринговом море начались учения «Океанский щит-2020». В них участвуют ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск». Они провели совместную ракетную стрельбу по морской цели. Безопасность в акватории обеспечивали 15 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.