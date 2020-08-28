  • $ 75.24 ↓
  • € 89 ↓

Военные США заметили российскую подлодку у берегов Аляски и предложили помощь

11:37, 28 августа, 2020
Евгений Кандаков
Военные США заметили российскую подлодку у берегов Аляски и предложили помощь
11:37, 28 августа, 2020
Евгений Кандаков
222
0
#США\n#море\n#Аляска\n#флот\n#военные\n#учения
Фото: structure.mil.ru
222
0

По данным Тихоокеанского флота, в указанном районе проходили учения «Океанский щит-2020».

Колорадо-Спрингс. США. Неподалеку от Аляски американские военные засекли всплытие российской подводной лодки. Об этом пишет RT со ссылкой на Северное командование Вооруженных сил США.

На своей странице в Twitter командование сообщило, что внимательно следит за субмариной. Также отмечается, что всплытие произошло на значительном удалении от территориальных вод США. Кроме того, американские военные пообещали прийти на выручку российским подводникам, если произошедшее вызвано какими-либо проблемами на борту. В то же время запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе военно-морские силы США не получали, говорится в твите.

Между тем 27 августа в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в Беринговом море начались учения «Океанский щит-2020». В них участвуют ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск». Они провели совместную ракетную стрельбу по морской цели. Безопасность в акватории обеспечивали 15 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

11:37, 28 августа, 2020
Евгений Кандаков
222
0
#США\n#море\n#Аляска\n#флот\n#военные\n#учения

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Три смертельные аварии произошли в Удмуртии 20 августа

11:47, 21 августа, 2020
5146

Министр образования Удмуртии рассказала о ношении масок в школе

4120
15:01, 21 августа, 2020

В Удмуртии передали в суд первое дело против «вора в законе»

3924
16:15, 24 августа, 2020

В Ижевске задержали мужчину, устроившего ДТП с 6 автомобилями и мотоциклом

3305
17:00, 22 августа, 2020

«Красная зона»: Удмуртия вошла в число регионов со сложной ситуацией по коронавирусу

2925
10:15, 21 августа, 2020

Черное море в районе Анапы окрасилось в зеленый цвет

17:42, 21 августа, 2020
4350

Три российских биатлониста перешли в команду Румынии

2489
14:20, 22 августа, 2020

В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело 8-летнего мальчика

1667
10:20, 22 августа, 2020

Следователи назвали основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

1468
16:20, 22 августа, 2020

Жительницу Казани ужалил скорпион, которого она принесла домой с виноградом

1343
10:56, 24 августа, 2020

Вылетай, подешевело: российские авиакомпании почти вдвое снизили цены на популярные внутренние направления

11:55, 21 августа, 2020
3586

ООН признала увеличение населения России на 2 млн в 2020 году

1573
11:04, 21 августа, 2020

На неравноправие русскоязычных эстонцев обратили внимание местные политики

1442
14:48, 21 августа, 2020

NASA не считает опасной утечку воздуха на МКС

1401
10:15, 21 августа, 2020

В «Барселоне» объявили, за какую сумму готовы уступить Месси

1254
15:46, 24 августа, 2020

Лонгриды

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
2172

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
6995

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
6587

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
6802

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
6063

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
6331

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
13401

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
11297

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
8843

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
16238

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
14379

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
14368

Статьи

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
858

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
2397

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
1317

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
1705

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
2776

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
2300

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
2235

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
2821

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
2459

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
4605

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
2259

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
3391

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
3651

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
5545

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
2331

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
2109

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
3563

Андрей Вагнер: пандемия коронавируса не помешает реконструкции теплосетей в Ижевске

19:36, 21 мая, 2020
3233

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» продолжает оказывать помощь больницам

17:06, 20 мая, 2020
2787

Бездомный пес Желтое ухо

09:20, 20 мая, 2020
5514