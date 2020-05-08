В Таиланде «безработных» слонов начали возвращать на волю

Хозяева вынуждены отпускать животных из-за отсутствия туристов.



Бангкок. Таиланд. Слоны, развлекавшие туристов в Таиланде, из-за пандемии коронавируса остались без «работы». Владельцам приходится отпускать их на волю, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, в критическом положении оказались порядка 2 тыс. животных, неспособных жить в дикой природе. В день каждому гиганту требуется примерно 300 кг травы, овощей и фруктов. Однако в парках и заповедниках слонов стало нечем кормить из-за отсутствия денег, которые платили за развлечение отдыхающие.

В связи с этим активную деятельность развернул Фонд спасения слонов из северной провинции Чиангмай. Участники организации собирают средства на корм бесхозным животным и организуют экспедиции по их возвращению на вольные пастбища.

Так, в апреле добровольцы вернули больше 100 слонов в регион Мае Чаем, жители которого присматривают за животными. Караван проделал путь в 150 км, дорога заняла 5 дней. По словам участников экспедиции, поведение животных в конце похода стало намного более радостным, чем в начале. По мнению активистов фонда, это говорит о том, что слоны узнали родные места, которые покинули 20 лет назад.