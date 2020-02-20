Турецкие военные оставили часть позиций на северо-востоке Сирии

По данным сирийских СМИ, уходя, они сжигают оставленные помещения.



Дамаск. Сирия. Военнослужащие турецкой армии покидают места своего прежнего расположения на северо-востоке Сирии. В частности, солдаты оставили позиции в населенных пунктах Шаблийя, Манаджир и эс-Сода в районе Таль-Тамр сирийской провинции Хасака, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сирийские СМИ.

Отмечается, что на территориях о которых идет речь, Анкара проводила в конце 2019 года операцию «Источник мира», направленную против курдских сил самообороны.

Уходя, турецкие военнослужащие поджигают свои прежние позиции, сообщают сирийские СМИ.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать операцию в провинции Идлиб на севере Сирии. Ранее там произошло несколько столкновений турецких и сирийских войск.