Россия предъявила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в сирийской Думе

В частности, были представлены показания местных жителей.



Нью-Йорк. США. Доказательства того, что химатака в сирийском городе Думе в 2018 году была сфальсифицирована, привела Россия на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает RT.

В частности, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев ознакомил представителей государств – постоянных членов Совбеза с показаниями жителей Думы. Он зачитал ряд расшифровок разговоров с горожанами, которые заявили, что в местный госпиталь не привозили людей со следами поражения химическим оружием.

А постпред России при ОЗХО Александр Шульгин призвал провести брифинг с участием экспертов миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Думе.