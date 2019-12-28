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Ученые: акулы могут остаться без чешуи из-за изменения химического состава воды

12:14, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Ученые: акулы могут остаться без чешуи из-за изменения химического состава воды
12:14, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
115
0
#наука\n#биология\n#химия\n#климат\n#ученые\n#море\n#акула\n#океан\n#потепление
Фото: pixabay.com
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В океанах и морях растет содержание кислот.

Лондон. Великобритания. Глобальное потепление может сделать воды Мирового океана более «кислыми», что приведет к вымиранию акул. Такой прогноз сделали зарубежные ученые, сообщает телеканал «Мир» со ссылкой на Scientific Reports.

Известно, что воды гидросферы Земли поглощают значительную часть выбросов углекислого газа. При дальнейшем увеличении его концентрации в воздухе, это приведет не только к повышению температуры воды, но и изменит ее химический состав. Авторы исследования поместили в морскую воду прогнозируемого к 2300 году состава фрагменты акульей шкуры.

9 недель спустя жидкость разъела верхний слой чешуи. В результате кожа стала менее прочной. Ее стало легче травмировать, также шкура морских хищниц оказалась более уязвима перед инфекциями. Данные изменения грозят акулам вымиранием.

Кроме них, под ударом окажутся многие другие организмы, в том числе кораллы и моллюски.

12:14, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
115
0
#наука\n#биология\n#химия\n#климат\n#ученые\n#море\n#акула\n#океан\n#потепление

 

 

 


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