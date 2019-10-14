Военные США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией

Самолет взлетит с подмосковного аэродрома.

Москва. Американские и турецкие специалисты совершат наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытому небу. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на «Красную звезду».

Полет пройдет в период с 14 по 18 октября, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Турецкий борт СН-235 взлетит с подмосковного аэродрома Кубинка. В салоне будут также присутствовать российские представители. Они будут следить за исполнением условий договора.

Отмечается, что в свою очередь российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над территорией Румынии в эти же сроки. Максимальная его дальность составит 900 километров.

Как напоминает «РГ», ранее CNN сообщил, что США в скором времени официально объявят о планах выйти из Договора по открытому небу. Однако демократы призвали министра обороны и госсекретаря отказаться от идеи, считая, что мера станет еще одним ударом по региональной стабильности.

В настоящий момент к Договору присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга.