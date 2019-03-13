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В Долине Смерти внезапно появилось озеро длиной в полтора десятка километров

15:40, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
15:40, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#США\n#погодные явления\n#природа\n#озеро
Фото: facebook.com/mcgucken
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Учёные полагают, что причиной стал недавний мощный шторм в Калифорнии.

США. В национальном парке «Долина Смерти», которое считается самым засушливым местом в Северной Америке, неожиданно образовалось озеро длиной в 16 километров. Об этом в среду, 13 марта, сообщила «Российская газета».

Озеро посреди одного из самых жарких мест на Земле обнаружил фотограф Эллиот МакГакен. И хотя сотрудники парка предварительно оценили протяженность водоёма в 16 километров, точные подсчеты ещё предстоит произвести.

По мнению ученых, озеро появилось благодаря мощному шторму, который обрушился за неделю до этого на Южную Калифорнию. Явление удивило метеорологов, потому что температура воздуха в Долине Смерти поднимается до 57 °С. В среднем здесь выпадает не более пяти сантиметров осадков в год.

По словам сотрудника Национальной метеорологической службы Тодда Лерикоса, образованию озера помогла и почва, так как в Долине Смерти она пустынная, очень сухая и плотная, поэтому плохо впитывает воду.

15:40, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
159
0
#США\n#погодные явления\n#природа\n#озеро

 

 

 


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