В Долине Смерти внезапно появилось озеро длиной в полтора десятка километров

Учёные полагают, что причиной стал недавний мощный шторм в Калифорнии.

США. В национальном парке «Долина Смерти», которое считается самым засушливым местом в Северной Америке, неожиданно образовалось озеро длиной в 16 километров. Об этом в среду, 13 марта, сообщила «Российская газета».

Озеро посреди одного из самых жарких мест на Земле обнаружил фотограф Эллиот МакГакен. И хотя сотрудники парка предварительно оценили протяженность водоёма в 16 километров, точные подсчеты ещё предстоит произвести.

По мнению ученых, озеро появилось благодаря мощному шторму, который обрушился за неделю до этого на Южную Калифорнию. Явление удивило метеорологов, потому что температура воздуха в Долине Смерти поднимается до 57 °С. В среднем здесь выпадает не более пяти сантиметров осадков в год.

По словам сотрудника Национальной метеорологической службы Тодда Лерикоса, образованию озера помогла и почва, так как в Долине Смерти она пустынная, очень сухая и плотная, поэтому плохо впитывает воду.