Туман в аэропорту Ижевска вызвал сбой в расписании рейсов

Ижевск. Удмуртия. Сильный туман в районе аэропорта Ижевска вызвал сбой в расписании рейсов. 19 октября задерживаются рейсы из Москвы и Сочи. Об этом сообщил в Телеграм-канале руководитель «Ижавиа» Александр Синельников

«Прилет рейса ИЖ-302 Домодедово-Ижевск задерживается до 14:00. Рейс ИЖ-502 Сочи-Ижевск ушел на запасной в Бегишево. Ожидаем улучшения погоды после 14:00», — так описал ситуацию Александр Синельников.

20 октября также ожидаются аналогичные погодные условия. Синоптики Удмуртского Гидрометцентра передают, что утром 20 октября и до середины дня ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.

В связи с прогнозом, МЧС России напоминает водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию и быть особо внимательными при проезде пешеходных переходов. Пешеходам следует надевать одежду со светоотражающими элементами.

UPD: рейс из Сочи прибыл в Ижевск в 14:10.