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Туман в аэропорту Ижевска вызвал сбой в расписании рейсов

13:37, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Туман в аэропорту Ижевска вызвал сбой в расписании рейсов
13:37, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
158
0
#туман\n#погода в Ижевске\n#погодные явления
Источник фото: Даниил Моисеев
158
0

19 октября задерживаются самолеты из Москвы и Сочи.

Ижевск. Удмуртия. Сильный туман в районе аэропорта Ижевска вызвал сбой в расписании рейсов. 19 октября задерживаются рейсы из Москвы и Сочи. Об этом сообщил в Телеграм-канале руководитель «Ижавиа» Александр Синельников 

«Прилет рейса ИЖ-302 Домодедово-Ижевск задерживается до 14:00. Рейс ИЖ-502 Сочи-Ижевск ушел на запасной в Бегишево. Ожидаем улучшения погоды после 14:00», — так описал ситуацию Александр Синельников. 

20 октября также ожидаются аналогичные погодные условия. Синоптики Удмуртского Гидрометцентра передают, что утром 20 октября и до середины дня ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. 

В связи с прогнозом, МЧС России напоминает водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию и быть особо внимательными при проезде пешеходных переходов. Пешеходам следует надевать одежду со светоотражающими элементами. 
UPD: рейс из Сочи прибыл в Ижевск в 14:10.

13:37, 19 октября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
158
0
#туман\n#погода в Ижевске\n#погодные явления