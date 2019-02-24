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Жители Окинавы высказались против строительства нового аэродрома для войск США

18:45, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
18:45, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
52
0
#США\n#Япония\n#Окинава\n#референдум\n#военные
Фото: pxhere.com
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0

На маленьком острове расположено 74% всех американских военных объектов в Японии.

Япония. Около 30% составила явка на референдуме в самой южной японской префектуре Окинава по вопросу о строительстве новой военной базы США. Об этом сообщает РИА Новости.

Из более чем 1,53 миллиона избирателей фактически участие в референдуме приняли 345 тысяч 285 человек. Это составляет 29,93% от общего числа избирателей. По данным экзитполов агентства Киодо, большинство проголосовали против строительства нового аэродрома для войск США.

Жители Окинава голосовали, чтобы выразить свое отношение к планам центрального японского правительства построить новый военный аэродром для войск США. Власти в Токио обещали убрать американскую военную базу из густонаселенного города Гинован, но перенести её на север острова Окинава в живописный район поселка Хэноко вместо того, чтобы убрать за пределы префектуры.

Отметим, что Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тыс. американских военнослужащих и 19 тыс. членов их семей и гражданских лиц США.

Связанное союзническими обязательствами с США, которые отвечают за оборону Японии, власти в Токио вынуждены идти навстречу американцам и добиваться переноса базы «Футэмма» из города Гинован в менее населенный район Хэноко.

Всё дело в том, что ещё более 20 лет назад правительство Японии приняло план закрытия военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось действительно вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова и строительстве для этого нового аэродрома в Хэноко, где уже расположена еще одна база «Кемп-Шваб».

18:45, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
52
0
#США\n#Япония\n#Окинава\n#референдум\n#военные

 

 

 


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