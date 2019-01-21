Российский флот сопровождает вошедшие в Балтийское море эсминцы США

Речь идет о американских кораблях Gravely и Porter.

Москва. Военно-морской флот России сопровождает два американских эсминца управляемого ракетного оружия в акватории Балтийского моря. Об этом пишет RT.

За ходом кораблей «Грейвли» и «Портер» из ВМФ США следят российские корветы «Бойкий» и «Сообразительный».

Как напомнил РБК, в последний раз американский эсминец входил в Балтийское море в апреле 2018 года для учебных стрельб с кораблями финского флота. После учений USS Porter пристал в хельсинском порту.

Также напомним, корвет «Пытливый» взял на контроль действия десантного корабля ВМС США Fort McHenry, вышедшего в акваторию Черного моря в начале января. В Европе действия американца объяснили патрулированием.

