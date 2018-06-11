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Япония выразила России протест из-за оптоволокна на Курилах

18:35, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
18:35, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Китай\n#Япония\n#МИД РФ\n#Сахалин\n#Курилы\n#внешняя политика
Фото: Flickr.com (Peter)
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Недовольство также было высказано Китаю.

Токио. Япония. Власти Японии выразили протест МИД России. Как сообщает Росбалт, обострение внешнеполитической ситуации вызвала прокладка оптоволокна к Курилам.

Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что прокладка оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону Курильских островов противоречит позиции Токио и вызывает глубокое сожаление. Недовольство было также выражено Китаю, в партнёрстве с которым осуществляется проект прокладки кабелей.

«По дипломатическим каналам мы донесли позицию нашей страны до России и Китая и заявили протест. Важно решение проблемы северных территорий как таковой. Правительство Японии продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении вопроса принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», - сказал Есихидэ Суга.

В Токио подчеркнули, что действия Москвы опираются на «не имеющий законных оснований захват» островов, и призвали решить проблему «северных территорий», как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

18:35, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
541
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#Китай\n#Япония\n#МИД РФ\n#Сахалин\n#Курилы\n#внешняя политика

 

 

 


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