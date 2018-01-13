В Африке слониха, защищая своего детеныша, подралась с двумя бегемотами

Кадры с битвой гигантских животных взорвали Интернет.

Виндхук. Намибия. Потасовку между крупнейшими наземными животными мира – слоном и гиппопотамами – засняли на видео в Африке. Ролик, опубликованный YouTube-канал Alan Fogarty, набирает популярность в Сети. Его посмотрели уже более 3 млн 300 тысяч пользователей.

Все началось с невинного купания стада слонов в водоеме, который облюбовали также для полуденного отдыха бегемоты. Маленький слоненок, вероятно, захотел познакомиться с невиданными им ранее животными. Он настойчиво пытается подплыть к гиппопотамам.

Мать не пускает детеныша, отталкивая его хоботом и бивнями. Она хорошо знает, что бегемоты не любят чужаков и часто атакуют их в воде и на суше. Но малышу это невдомек, он продолжает лезть на рожон, не сознавая опасности. Тем временем и сами бегемоты начинают приближаться к слоненку.

Тогда нервы у матери не выдерживают, и она набрасывается на соседей. Гиппопотамы уплывают от нее в панике. Происшествие приводит в движение все стадо слонов – они покидают воду и собираются на берегу. К счастью, все заканчивается благополучно.