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      В Африке слониха, защищая своего детеныша, подралась с двумя бегемотами

      18:24, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      18:24, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      414
      0
      #животные\n#видео\n#драка\n#Африка\n#слоны
      Фото: кадр с YouTube
      414
      0

      Кадры с битвой гигантских животных взорвали Интернет.  

      Виндхук. Намибия. Потасовку между крупнейшими наземными животными мира – слоном и гиппопотамами – засняли на видео в Африке. Ролик, опубликованный YouTube-канал Alan Fogarty, набирает популярность в Сети. Его посмотрели уже более 3 млн 300 тысяч пользователей.

      Все началось с невинного купания стада слонов в водоеме, который облюбовали также для полуденного отдыха бегемоты. Маленький слоненок, вероятно, захотел познакомиться с невиданными им ранее животными. Он настойчиво пытается подплыть к гиппопотамам.   

      Мать не пускает детеныша, отталкивая его хоботом и бивнями. Она хорошо знает, что бегемоты не любят чужаков и часто атакуют их в воде и на суше. Но малышу это невдомек, он продолжает лезть на рожон, не сознавая опасности. Тем временем и сами бегемоты начинают приближаться к слоненку. 

      Тогда нервы у матери не выдерживают, и она набрасывается на соседей. Гиппопотамы уплывают от нее в панике. Происшествие приводит в движение все стадо слонов – они покидают воду и собираются на берегу. К счастью, все заканчивается благополучно.

      Mother Elephant Defends Her Baby From Two Hippo | Elephants rescue Elephants from Animal Attack
      18:24, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      414
      0
      #животные\n#видео\n#драка\n#Африка\n#слоны

       

       

       

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